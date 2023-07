Wegen E-Zigarette: Drake schimpft bei seinem Konzert mit Fan

Er hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg! Der Rapper Drake (36) ist seit vielen Jahren im Musikbusiness erfolgreich. Dabei kann er sich sowohl über einige Charterfolge sowie ausverkaufte Konzerthallen freuen. Erst vor Kurzem gab der Musiker ein Konzert im Barclays Center in New York, wo es zu einem Vorfall kam. Drake unterbrach seine Show, um mit einem Fan zu schimpfen!

Auf TikTok kursiert derzeit ein Video, das den Kanadier im Barclays Center zeigt. Nachdem er eine E-Zigarette auf der Bühne entdeckt, hält er inne und fragt das Publikum: "Wer hat das geworfen? Wer hat die E-Zigarette geworfen?" Daraufhin geht er mit dem Verantwortlichen hart ins Gericht: "Es ist ausgeschlossen, dass du dein Leben ernst nimmst, wenn du ernsthaft glaubst, dass ich diese Kippe aufheben und mit dir im Barclays Center rauchen werde. Du hast in deinem Leben einiges auszusortieren."

Erst vor Kurzem hatte der Rapper mit einer anderen Anekdote von sich reden gemacht, bei der jemand etwas auf seine Bühne geworfen hatte. In Chicago war Drake von einem Handy am Arm getroffen worden, das ein Besucher in seine Richtung geschleudert hatte. Kommentarlos hatte der Kanadier daraufhin seine Performance fortgesetzt.

Anzeige

Getty Images Drake im Juni 2019

Anzeige

Action Press / Canadian Press via ZUMA Press Drake, Rapper

Anzeige

Getty Images Drake, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de