Zwischenfall auf der Kirmes: Megan Fox wird in Zaun gestoßen

Dieser Ausflug lief nicht wie geplant. Der Alltag von Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) ist alles andere als langweilig: Die Schauspielerin und ihr Verlobter sind ständig auf Achse. Abseits ihres aufregenden Berufslebens müssen sie auch noch ihr turbulentes Privatleben auf die Reihe kriegen – gegen die anhaltenden Krisengerüchte kämpft das Liebespaar aber fleißig an. Nun kam es auf dem Jahrmarkt zu einem unglücklichen Zwischenfall für Megan und MGK.

Videos, die TMZ vorliegen, zeigen den Rapper und seine Freundin auf dem Orange County Fair, einem Rummel in New York. Als die beiden ein Fahrgeschäft verlassen, entsteht plötzlich ein Handgemenge zwischen einem Besucher und dem Bodyguard des Paares: Ein Mann versucht unvermittelt, MGK zu schlagen, woraufhin der Wachmann ihn beherzt schubst – doch dabei wird Megan in den Absperrzaun des Fahrgeschäfts gestoßen! Zum Glück ist ihr Partner gleich zur Stelle und zieht seine Liebste aus der Auseinandersetzung.

Der Transformers-Star schaut zwar sehr erschrocken, scheint sonst aber unversehrt zu sein. Die Videos zeigen, dass die beiden ihr Date auf der Kirmes ansonsten auch genossen haben: Arm in Arm laufen Megan in einem äußerst knappen Outfit aus einer schwarzen Shorts, BH und hohen Stiefeln und MGK in einer lässigen Jeans und T-Shirt über den Rummel.

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Anzeige

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de