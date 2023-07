Hatte Khloé Kardashian nur wegen Kris Jenner eine Nasen-OP?

Khloé Kardashian (39) zeigt sich von ihrer emotionalen Seite. Das Reality-TV-Sternchen war an der Seite seiner Schwestern bei Keeping up with the Kardashians berühmt geworden. Seit die Unternehmerin in der Öffentlichkeit steht, muss sie sich immer wieder Kommentare über ihr Aussehen anhören. Die ständigen Vergleiche mit ihren Schwestern verunsicherten die Beauty – denn Kritik an ihrem Körper kam wohl auch aus eigenen Reihen. Hat sich Khloé etwa nur die Nase operieren lassen, weil ihre Mama Kris Jenner (67) diese kritisierte?

Als sie gerade einmal neun Jahre alt war, will sie gehört haben, wie ihre Mutter mit einer Freundin über Khloés Nase gesprochen habe und sagte, dass diese eine Korrektur benötige. Letztendlich ließ sich die Beauty ihre Nase operieren – wofür sie Kritik erntete. In der aktuellen Folge The Kardashians diskutierte sie mit ihren Schwestern Kylie Jenner (25) und Kourtney Kardashian (44) über ihre Unsicherheiten in Bezug auf ihr Äußeres. An einen Moment erinnert sie sich besonders: "Ich hatte das meiste Selbstvertrauen, ich war pummelig und trug ein hautenges Bodycon-Kleid. Die Gesellschaft hat mich verunsichert." Auch wegen ihrer Nase habe sie sich beeinflussen lassen: "Wer weiß, ob ich jemals auf die Idee gekommen wäre, eine Nasenkorrektur zu brauchen, wenn ich meine Mutter nie über meine Nase hätte reden hören."

"Ich wurde von der ersten Minute an, als ich ins Fernsehen ging, zerrissen. Ich sah nicht aus wie meine Schwestern, also war ich nicht gut genug", erinnert sich Khloé. Sie finde es unfair, dass Leute mit ihren Kommentaren, Menschen beeinflussen können: "Ich hatte eine Nasenoperation. Und die Leute schikanieren mich trotzdem ständig."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Juni 2020

Instagram / khloekardashian Khloé und Kourtney Kardashian

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

