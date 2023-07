Kinderwunsch: Helene Fischer ist Vorbild für Evelyn Burdecki

Evelyn Burdecki (34) will es in Sachen Kinderwunsch ganz langsam angehen lassen! Die gebürtige Düsseldorferin konnte im Laufe ihrer TV-Karriere schon so einige Erfolge erzielen: Beispielsweise gewann sie 2019 das Dschungelcamp. In Sachen Liebe lief es für die sympathische Blondine trotz eigener Datingshow bislang hingegen weniger erfolgreich. Sie hat weder einen Partner noch Nachwuchs. Evelyn will sich beim Thema Kinder aber auch nicht stressen lassen – und das dank des Schlagerstars Helene Fischer (38)!

Gegenüber Watson erklärt Evelyn jetzt, dass sie sich zwar Kinder wünsche, das Thema aber "viel entspannter" angehen wolle. "Helene Fischer hat mit 38 ihr erstes Kind bekommen, sie ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Da mache ich mir keine Sorgen", betont die 34-Jährige. Sie wolle aufgrund ihres Kinderwunsches auch nichts beim Dating erzwingen: "Ich würde jetzt keinen Mann suchen, weil ich ein Kind haben möchte. Es muss einfach Liebe sein."

Bei der Partnersuche ist Evelyn im Moment außerdem sehr positiv gestimmt. "Ich habe keine Lust mehr auf Spielereien", stellt sie klar und träumt vor sich hin: "Es soll der Richtige sein, den ich meiner Mutter, meiner Familie vorstelle – mit Heiraten und Kinderkriegen."

Getty Images Evelyn Burdecki im Mai 2023 in Monheim

Getty Images Helene Fischer während eines Auftritts

Getty Images Evelyn Burdecki im September 2022 in Köln

