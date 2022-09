Flirt-Pleite: Will Evelyn Burdecki noch mal im TV daten?

Evelyn Burdecki (33) zieht ein Kuppelshow-Fazit! Vor wenigen Tagen flimmerte die letzte Folge ihrer Show Topf sucht Burdecki über die TV-Bildschirme, in der die Influencerin nach ihrem Mr. Right suchte – allerdings ohne Erfolg. Zuvor hatte die Blondine bereits bei Take Me Out, dem Bachelor und Bachelor in Paradise auf die große Liebe gehofft. Langfristig klappte es für sie aber schließlich nicht. Gibt Evelyn nun die Hoffnung auf, im Fernsehen einen Partner zu finden oder kommt für sie ein weiteres Dating-Format infrage?

Im Promiflash-Interview betonte die 33-Jährige, dass sie es wirklich fleißig probiert habe, im TV den Mann fürs Leben zu finden, dabei aber leider gescheitert sei. "In Zukunft suche ich nur noch ohne Kameras nach Mr. Right – vielleicht steht er ja morgen hier schon an der nächsten Ecke!", zeigte sie sich optimistisch. Eine positive Sache nehme sie aus ihrer letzten Datingshow dennoch mit: "Ich bin auf jeden Fall offener geworden, was das Thema Dating angeht." Außerdem habe sie von der Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (40) diesbezüglich viele hilfreiche Tipps bekommen.

Seit dem Ende von "Topf sucht Burdecki" hatte Evelyn keine weiteren Dates. "Aber ich flirte für mein Leben gern und das mache ich natürlich auch fleißig", fügte die gebürtige Düsseldorferin hinzu. Sie flirte bei fast jeder Gelegenheit – so auch an der Dönerbude, an der Ampel oder im Schuhgeschäft.

Sat.1 Stefan, Ulrich, David, Nicolas und Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

SAT.1/Julia Feldhagen Dr. Sandra Köhldorfer und Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

SAT.1/Stephan Pick Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

