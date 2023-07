"Klein und fein": Samira Klampfl träumt von intimer Hochzeit

Samira Klampfl (29) hat keine Lust auf eine pompöse Zeremonie. Die Influencerin lebt ihren Familientraum: Bei Bachelor in Paradise hatte sie ihren Partner Serkan Yavuz (30) kennengelernt und schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Kurz nach der Ausstrahlung der Show kam ihre gemeinsame Tochter Nova zur Welt. Verlobt sind die beiden Reality-TV-Teilnehmer zwar noch nicht. Trotzdem hat Samira schon Vorstellungen von ihrer Hochzeit.

"Ich bin ja eher Team klein und fein und dafür irgendwo am Strand. [...] Ich mag nichts, wo man so extrem viel planen und organisieren muss", verrät sie auf Instagram. Pompös heiraten sei einfach nicht so Samiras Ding – doch ihr Partner sieht das etwas anders. "Serkan will es, glaube ich, krachen lassen", vermutet die Make-up-Artistin.

Dass sie mit ihrer kleinen Eheschließung nicht den Vorstellungen ihres Partners entspricht, machte der seinerseits bereits klar. "Ich brauche und will die [Hochzeit] groß und übertrieben. Ich mag das einfach. Das ist Geschmackssache, aber ich liebe es, wenn an dem Tag so viele wie möglich davon mitbekommen und es sehen", betonte Serkan. Er wolle sogar ein Kamerateam haben und die Hochzeit fürs Fernsehen begleiten lassen.

