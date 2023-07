Was geht da? Kim Kardashian wurde mit Khloés Ex gesichtet

Was läuft da zwischen Kim Kardashian (42) und Tristan Thompson (32)? Das Reality-TV-Sternchen hatte mit ihren Schwestern bei Keeping up with the Kardashians vor der Kamera gestanden. In der Reality-TV-Show wirkte auch Khloé Kardashians (39) Ex Tristan mit. In ihrer Beziehung hatten sie viele Aufs und Abs und konnten letztendlich zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. Nach einigen Fremdgeh-Skandalen trennte sich Khloé jedoch von dem Sportler. Jetzt war Kim mit Tristan unterwegs.

Wie Mirror berichtet, wurden die beiden bei einem Fußballspiel in Miami gesehen, bevor sie anscheinend zusammen Zeit in einem Nachtclub verbrachten haben. Bei den Fans führte der gemeinsame Ausflug zu wilden Spekulationen. Diese fragen sich, ob Kim auf den Ex ihrer jüngeren Schwester aufpasse, so wie Khloé es immer getan hat. Zuletzt machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass sich das Ex-Paar wieder annähert. Demzufolge spekulieren die Fans zusätzlich, dass Kim Zeit mit Tristan verbringt, weil Khloé und er sich nicht zusammen zeigen wollen.

Während der Beziehung soll der Basketballer seine Liebste betrogen haben. Zuletzt sagte die Beauty in einer Folge The Kardashians, dass sie ihrem Ex verziehen habe. "Das bedeutet nicht, dass ich vergesse, was er getan hat. Ich verzeihe Tristan für mich. Ich muss diesen Scheiß loslassen", erklärte sie Kim.

Getty Images Khloé Kardashian bei der "Abyss By Abby"-Gala im Januar 2020

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian, Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

