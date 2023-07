Nach Fremdgeh-Drama: Khloé Kardashian hat Tristan vergeben

Khloé Kardashian (39) hat ihren Frieden mit Tristan Thompson (32) geschlossen. Der Realitystar und der Basketballspieler hatten 2016 angefangen, sich zu daten und galten als Traumpaar. Doch der Kanadier nahm es mit Treue nicht so ernst: Er schwängerte sogar eine andere Frau während der Beziehung mit der Kalifornierin. Nach einigen Chancen scheiterte die Liebe letztlich. Doch nun verrät Khloé: Sie hegt keinen Groll mehr gegen ihren Ex.

In der aktuellen Folge von The Kardashians meinte die 39-Jährige zu ihrer Schwester Kim (42), dass sie Tristan verziehen habe. Doch ganz ignorieren könne sie das Geschehene natürlich trotzdem nicht: "Das bedeutet nicht, dass ich vergesse, was er getan hat." Sie erklärte: "Ich verzeihe Tristan für mich. Ich muss diesen Scheiß loslassen."

Immerhin müssen die beiden wegen ihrer zwei gemeinsamen Kinder so oder so miteinander auskommen. Zuletzt war spekuliert worden, ob wieder etwas zwischen ihnen laufe. Doch die Blondine hatte dies abgestritten und erklärt: "Was geschehen ist, ist geschehen, also warum sollte ich noch an etwas festhalten?" Sie sorge dafür, dass Tristan weiß – es geht immer nur um die Kids, "denn es ist so einfach, in alte [Gewohnheiten] zurückzufallen. [...] Das ist einfach nicht das, was ich will."

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian im Mai 2022

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True, Februar 2023

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de