Zum 31. Geburtstag: Das wünscht sich Selena Gomez am meisten

Sie denkt an andere! Die Sängerin Selena Gomez (31) kann in jungen Jahren bereits auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Nach ihren Anfängen beim Disney Channel war es der Beauty gelungen, als Musikerin und Schauspielerin große Erfolge zu feiern. Zu ihrem 31. Geburtstag zeigt sich die Ex-Freundin von Justin Bieber (29) nun ganz bescheiden und stellt klar: Sie möchte keine Geschenke, sondern bittet stattdessen um Spenden für einen guten Zweck!

Auf ihrem Instagram-Account postet der ehemalige Kinderstar eine Reihe Fotos von ihrem Jubeltag. Unter ein Bild, das sie beim Auspusten ihrer Geburtstagskerzen zeigt, schreibt Selena: "Ich bin für so vieles in meinem Leben dankbar. Und eines der Dinge, für die ich am dankbarsten bin, ist die Arbeit, die wir mit dem Rare Impact Fund durch Rarebeauty leisten konnten." Diese Organisation setzt sich für die Aufklärung über psychische Erkrankungen ein. Die "Same Old Love"-Interpretin fährt fort: "Die Leute fragen mich immer wieder, was ich mir zum Geburtstag wünsche, und ich sage allen das Gleiche. Bitte schenkt mir nichts, aber spendet bitte an den Rare Impact Fund."

Offenbar feierte Selena ihren Geburtstag auch noch im großen Stil. In einem sexy roten Kleid verbrachte die Sängerin eine feuchtfröhliche Partynacht mit zahlreichen Freunden. Dabei durfte sie sich sogar über einen weiteren Geburtstagskuchen freuen. Ob auch ein neuer Boyfriend auf der Party anwesend war, ist nicht bekannt. Fans hatten dem Popstar erst vor Kurzem im Netz unterstellt, einen schlechten Männergeschmack zu haben.

Anzeige

selenagomez Selena Gomez an ihrem 31. Geburtstag im Juli 2023

Anzeige

selenagomez Selena Gomez an ihrem 31. Geburtstag im Juli 2023

Anzeige

selenagomez Selena Gomez mit Freundinnen an ihrem 31. Geburtstag im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de