Fans einig: Selena Gomez hat "schlechten" Männergeschmack!

Selena Gomez (30) fragt das Orakel. Die gebürtige Texanerin ist erfolgreiche Musikerin, Schauspielerin und Unternehmerin. Trotzdem macht sie immer wieder mit ihrem Privatleben von sich reden. Dabei hoch im Kurs: die Liebe. Nach ihrer Beziehung mit Justin Bieber (29) und Liebeleien mit unter anderem Zayn Malik (30) und The Weeknd (33) ist die Beauty aktuell glücklicher Single. Ihre Fans meinen nun zu wissen, warum Selena den Richtigen bislang noch nicht gefunden hat.

Auf TikTok fragt die 30-Jährige einen Filter, warum sie Single sei. Die Antwort folgt prompt. Nachdem dieser mitunter Gründe wie "Du glaubst nicht an Online-Dating" oder "Angst vor Ablehnung" erscheinen lässt, legt er sich schlussendlich auf "Du hast einen schlechten Geschmack" fest. Damit scheint Selena offenbar nicht gerechnet zu haben – entgeistert schaut die Musikerin in die Kamera. "Nun, das ist unhöflich", betitelt sie ihr Video. Ihre Fans sind wiederum weniger überrascht. So kommentiert ein User "So wahr", während andere das Ganze bei einem einfachen "Nun ja..." belassen.

Zuletzt hatten Liebesspekulationen um die Musikerin und den Schauspieler Jeremy Allen White (32) die Runde gemacht. Laut der Gossip-Seite DeuxMoi gebe es mehrere Indizien dafür, dass die beiden aktuell miteinander anbandeln. Bisher äußerten sich jedoch weder Selena noch der "Shameless"-Darsteller zu den Gerüchten.

Instagram / selenagomez Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez

Getty Images Selena Gomez im November 2022

Instagram / selenagomez Selena Gomez im April 2022

