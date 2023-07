"Aggressionsproblem": Lars reagiert auf Jill Langes Vorwürfe

Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde! Lars Maucher (26) und Jill Lange (22) hatten sich im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach kennen und lieben gelernt. Doch in ihrer Beziehung lief nicht alles immer so rosig. Nach einigen Krisen zog das Reality-Pärchen vor einigen Wochen einen endgültigen Schlussstrich – und die Influencerin behauptete, der Ex-Bachelorette-Teilnehmer habe sie angespuckt. Doch dieser will das nicht auf sich sitzen lassen: Lars reagiert auf Jills Behauptungen!

"Die Frau ist so verlogen, ich könnte so viel erzählen", beginnt er in seiner Instagram-Story. "Ihr wisst gar nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert ist, die Frau hat so ein Aggressionsproblem, die hat mich so oft geschlagen!", packt Lars weiter aus. So wie Jill sich im Fernsehen präsentiere, sei sie auch in Wirklichkeit. "Sie will sich jetzt in ein gutes Licht rücken und sich gut darstellen, […] aber was sie erzählt, das stimmt auch gar nicht", erklärt der Influencer. Seine Ex-Freundin mache alles für Aufmerksamkeit.

Für ihn ist die Trennung wohl immer noch nicht ganz verarbeitet. Bei Instagram teilt er jetzt einen emotionalen Clip, der ihn beim Auszug aus der gemeinsamen Wohnung zeigt. "Die letzten Wochen waren für mich sehr hart und absolut nicht einfach", schreibt er zu dem Video. Diese Zeit habe für ihn aus Tränen, Enttäuschung, Wut und Unklarheit bestanden. "Unsere gemeinsame Wohnung habe ich fertiggemacht und bin froh, dieses Kapitel jetzt zu schließen", erklärt er.

Instagram / lars_maucher Lars Maucher, ehemaliger Bachelorette-Teilnehmer

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-Sternchen

Instagram / CpH5zK2v9T6 Jill Lange und Lars Maucher auf einem Festival

Wem von beiden glaubt ihr? Ich glaube Lars! Ich glaube Jill! Abstimmen Ergebnis anzeigen



