Rosenkrieg: Lars Maucher soll Jill Lange angespuckt haben!

Geht es jetzt etwa unter die Gürtellinie? Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) hatten sich im vergangenen Jahr bei der Kuppelshow Ex on the Beach kennen und wenig später lieben gelernt. Nachdem sich bei den TV-Bekanntheiten eine Krise nach der anderen angebahnt hatte, zog das Pärchen Ende Juni endgültig einen Schlussstrich. Nun redet die Beauty offen über die Trennungsgründe und behauptet: Lars soll Jill angeblich angespuckt haben!

Auf Instagram packt Jill nun gegenüber "Blitzlichtgewitter"-Podcaster Tobo über ihr Beziehungsdrama aus: "Ich hab mich von [Lars] getrennt, weil er aggressiv war – der hat mich angespuckt und angepackt." Die Auseinandersetzung habe sich Mitte Juni auf dem World Club Dome abgespielt. Der Streit zwischen dem einstigen Paar soll wohl aufgrund einer Eifersüchtelei seinerseits eskaliert sein. Daraufhin sei sogar die Polizei eingeschritten.

Ihr Verflossener schildert in einer aktuellen Story seine Sicht der Dinge. "Die Typen haben mit Jill geflirtet. Überall, wo wir sind – [sie] sucht Bestätigung da und flirtet hier. Irgendwann ging das einfach zu weit." Zwar wäre nach World Club Dome Schluss zwischen den beiden gewesen, doch Jill soll kurze Zeit später wieder bei Lars gewesen sein. "Wir beide wollten die Beziehung weiterhin, aber irgendwann ist eine Grenze überschritten", fügt der 26-Jährige hinzu. Zu den Anspuck-Vorwürfen äußert er sich bislang allerdings nicht.

Instagram / jill_langee Jill Lange im März 2023

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher, Realitystars

Instagram / lars_maucher Lars Maucher, Influencer

