In Ungarn: Dylan Sprouse und Barbara Palvin haben geheiratet

Diese zwei sind offiziell vom Markt! Dylan Sprouse (30) und Barbara Palvin (29) gehen bereits seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben – und sind seither unzertrennlich. Erst vor wenigen Wochen verrieten die Schauspieler, dass sie sich im vergangenen September heimlich verlobt haben. Nur einen Monat nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Verlobung war es jetzt auch schon soweit: Dylan und Barbara haben sich in Ungarn das Jawort gegeben!

Wie Just Jared berichtet, trat Dylan mit seiner Verlobten nun am vergangenen Wochenende vor den Traualtar. Die Zeremonie der frisch getrauten Eheleute soll in einem kleinen Dorf in der Nähe der ungarischen Hauptstadt stattgefunden haben. Dabei habe der Ort für die Schauspielerin eine besondere Bedeutung – Barbara wurde nämlich dort geboren.

Im Gespräch mit V Magazine erzählte das Paar bereits, dass sich seine Eltern bei der Hochzeit zum ersten Mal begegnen werden. "Ich denke, es ist aufregend für mich, nicht nur, weil ich die historischen Traditionen dieses Ereignisses liebe, sondern auch weil ich aus einer sehr kleinen Familie komme", offenbarte Dylan im Gespräch. Dabei stand der Ort ihrer Hochzeit schon länger fest. "Wenn wir nicht in Ungarn geheiratet hätten, hätten meine Eltern mich umgebracht", scherzte Barbara.

Anzeige

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der "Bullet Train"-Premiere im August 2022

Anzeige

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der Oscar-Party 2022

Anzeige

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse im April 2023

Anzeige

Denkt ihr, dass Dylan und Barbara bald mehr Details über ihre Hochzeit preisgeben werden? Ja, ganz bestimmt! Ich denke, das bleibt privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de