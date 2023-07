Im roten Bikini: Alessandra Ambrosio zeigt ihren heißen Body

Sie sieht einfach umwerfend aus. Alessandra Ambrosio (42) ist nicht immer top gestylt. Zuletzt zeigte das Model sich lässig bei einem Shopping-Ausflug in Los Angeles. Sie trug ein lässiges Sport-Outfit: hellblaue Leggins und ein graues Sweatshirt. Alessandra rundete den Look mit silbernem Schmuck und einer einfachen Sonnenbrille ab. Doch das Victoria's Secret-Model kann seinen Body auch perfekt in Szene setzen – und stellt das nun mal wieder unter Beweis.

Die brasilianische Schönheit teilte auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen aus ihrem Ibiza-Urlaub. Das Supermodel präsentierte seine durchtrainierte Figur in einem roten Bikini, den es zeitweise mit einer beigefarbenen gemusterten Bluse bedeckte. Wenn sie nicht gerade im blauen Nass des Ozeans herumtollte, genoss die zweifache Mutter ein wenig Ruhe und Entspannung unter einem Sonnenschirm und nippte an einer Margarita.

Ihre guten Gene hat Alessandra wohl auch an ihre Tochter Anja Ambrosio Mazur (14) weitergegeben. Die 14-Jährige sieht dem Supermodel nämlich mittlerweile immer ähnlicher! Bei ihrer Einschulung in die Highschool posierte das Mutter-Tochter-Gespann für ein niedliches Foto.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Supermodel

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio im Juli 2023

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Model

