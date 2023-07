Kanye West soll 75 Millionen US-Dollar an Adidas abdrücken!

Das lässt selbst Kanye West (46) schlucken. Der Rapper ist nicht nur in der Musik-, sondern auch in der Modebranche unterwegs. Seit 2013 verkauft Adidas seine Marke Yeezy. Nachdem Ye fragwürdige Aussagen im Netz getätigt hatte, beendete das Modeunternehmen die Partnerschaft jedoch im vergangenen Jahr. Es kam zum Disput zwischen den einstigen Geschäftspartnern. Ende Mai trafen die beiden Parteien schließlich vor Gericht aufeinander. Jetzt geht der Rechtsstreit in die zweite Runde: Adidas fordert eine Millionensumme von Kanye.

Wie Business Insider berichtet, sollen Gerichtsdokumente belegen, dass der Rapper 75 Millionen US-Dollar "falsch gehandhabt" habe. Demnach hätte Adidas dem 46-Jährigen zuvor einen Marketing-Fond im Wert von 100 Millionen US-Dollar gezahlt. Wie das Unternehmen behauptet, sei ein Drittel davon auf zwei Yeezy-Konten eingezahlt und für nicht genehmigte Zwecke ausgegeben worden. Der Knackpunkt: Der Vertrag der ehemaligen Geschäftspartner besagt, dass Marketing-Gelder nicht "vermischt" werden dürfen und dass diese bei unangemessener Verwendung zurückgefordert werden können.

Wie es in dem Rechtsstreit zwischen dem Bekleidungsriesen und dem "Gold Digger"-Interpreten weitergehen wird und was genau Letzterem im Falle einer Verurteilung droht, bleibt abzuwarten. Bisher haben sich weder Kanye noch Adidas zu den Anschuldigungen geäußert. Wie Bloomberg berichtet, sei eine Rückzahlung laut Richterin Valerie Caproni jedoch wahrscheinlich.

Getty Images Kanye West im Juni 2016 in Hollywood

Getty Images Kanye West in Miami

@CelebCandidly/ Snorlax / MEGA Kanye West, November 2022

