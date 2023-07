Mit 69 Jahren: Ex-Fußballstar Trevor Francis ist gestorben

Große Trauer in der Sportwelt. Trevor John Francis war ein ehemaliger englischer Fußballspieler. Während seiner aktiven Zeit war er der erste Kicker in der englischen Fußballgeschichte, dessen Wert die 1-Million-Pfund-Grenze überschritten hatte. Er stand unter anderem beim englischen Erstligisten Manchester City, Birmingham City und dem italienischen Traditionsverein Atalanta Bergamo unter Vertrag. Doch nun gibt es traurige Neuigkeiten: Trevor ist im Alter von 69 Jahren verstorben.

Wie Mirror berichtet, verstarb die Fußball-Legende in seinem Haus in Marbella an einem Herzinfarkt. In einer Erklärung seiner Familie heißt es: "Trevor Francis ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Er erlitt heute Morgen in seiner Wohnung in Spanien einen Herzinfarkt. Im Namen der Familie ist dies ein großer Schock für uns alle. Wir sind alle sehr bestürzt. Er war ein legendärer Fußballer, aber auch ein überaus liebenswürdiger Mensch."

Der ehemalige Stürmer von Birmingham City spielte zwischen 1977 und 1986 52 Mal für sein Land. Schon als junger Schuljunge kam Trevor zu dem englischen Fußballverein. Im Jahr 1970 durfte er sich im Alter von nur 16 Jahren das erste Mal auf dem Feld beweisen. Seine Torjäger-Qualitäten wurden daraufhin sofort deutlich: In seiner ersten Saison erzielte er 15 Treffer.

Getty Images Trevor Francis, 1991

Getty Images Trevor Francis im Oktober 1997

Getty Images Trevor Francis, 2012

