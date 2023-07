Nächster Schritt: Angelina Utzeri zieht mit Freund zusammen!

Angelina Utzeri wohnt bald nicht mehr alleine! Die Wahl-Lissabonnerin hatte bei der diesjährigen Der Bachelor-Staffel nach der großen Liebe gesucht und ging als Siegerin nach Hause. Doch die Beziehung zwischen ihr und Rosenkavalier David Jackson hielt nicht lange. Seit einigen Monaten ist Utze nun aber wieder neu vergeben und total verliebt. Mit ihrem Freund scheint es auch total gut zu laufen – Angelina und ihr Andi ziehen bald sogar schon zusammen!

In ihrer Instagram-Story berichtet die Beauty, dass sie bald von Lissabon zurück nach Deutschland ziehe. Angelina suche sich aber nicht etwa alleine eine Wohnung in ihrer alten Heimat Albstadt, sondern ziehe mit ihrem Andi zusammen. "Wir fühlen uns einfach bereit für den Schritt und wollten nicht länger damit warten." Die ersten Vorbereitungen laufen auch schon: "Jetzt sind wir schon fleißig Möbel anschauen und an der konkreten Planung." Bereits in ein paar Wochen ist es so weit: Anfang September soll der Umzug stattfinden.

Bald geht es also wieder zurück nach Baden-Württemberg – dort wo Utze und Andis Beziehung ihren Lauf genommen hatte. "Albstadt ist keine Millionen-Einwohner-Metropole und wir kennen uns hier alle. [...] Ich habe Anfang des Jahres bei meinem Vater im Restaurant gearbeitet und habe ihn dann gesehen und dann hatten wir Kontakt", schilderte Angelina ihr Kennenlernen.

Instagram / utze_ Angelina Utzeri, Bachelor-Kandidatin

Instagram / utze_ Angelina Utzeri mit ihrem Freund

Instagram / utze_ Angelina Utzeri mit ihrem Freund

