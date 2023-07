Samira Klampfl fällt es schwer, ihre Tochter nicht zu zeigen

Das war wohl ein Versehen! Samira Klampfl (29) und Serkan Yavuz (30) hatten sich 2021 in der Show Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Seitdem sind die beiden unzertrennlich – und mittlerweile sogar schon Eltern einer Tochter: Ihr kleines Mädchen Nova Skye Sya hatte 2022 das Licht der Welt erblickt. Bis heute zeigen sie ihren Spross nicht im Netz, doch das klappt offenbar nicht immer: Für Samira ist es manchmal gar nicht so einfach, Nova nicht im Netz zu zeigen!

Für gewöhnlich verdeckt die Influencerin das Gesicht ihrer Tochter mit Emojis im Netz. Doch vor Kurzem war bei einer Aufnahme das Auge der Kleinen zu sehen. Aus diesem Grund stellte ein Fan der Mama die Frage, ob es ihr schwerfalle, ihr Mädchen nicht zu zeigen. "So schwer, dass der Sticker vorhin verrutscht ist", scherzt die Brünette und stellt dann aber klar, dass es nicht schlimm für sie sei, dass ein kleiner Teil von Novas Gesicht sichtbar war. "Sie ist überall dabei und springt oft in die Story, die ich gerade aufnehme", gibt sie zu.

Das ist aber nicht das Einzige, worauf Samira in ihrer Story eingeht! So interessierte sich ein Follower dafür, ob Nova mehr ihrem Papa oder ihrer Mama ähnele. "Wenn sie jetzt anschaue, dann sehe ich mich als Kind in ihr", teilt sie ihre Meinung. Allerdings sei das trotzdem schwer einzuschätzen, denn: "Oft sehe ich auch Serkan und manchmal auch die Oma [in ihr]. Also jeden Tag anders."

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Juli 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im März 2023

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Wie findet ihr es, dass Samira ihre Tochter so gut es geht nicht im Netz zeigt? Ich finde das sehr gut von ihr! Na ja, ich kann das nicht wirklich verstehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



