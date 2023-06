Wem sieht Serkan Yavuz und Samiras Tochter Nova ähnlicher?

Wem gleicht sie mehr? Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) sind die Eltern der kleinen Nova Skye Sya. Kennengelernt hatten sich die beiden Reality-TV-Teilnehmer bei Bachelor in Paradise. Nach anfänglichem Auf und Ab verkündete das Paar bei der Wiedersehens-Show der TV-Sendung, dass sie Eltern werden. Nun ist ihre Tochter schon über ein Jahr alt. Fans der Influencer wollen nun wissen: Wem sieht Nova ähnlicher?

Bei einer Fragerunde auf Instagram schrieb der diesjährige Kampf der Realitystars-Sieger: "Zurzeit der Oma." Seine Antwort versah er mit einem lachenden Emoji. Die kleine Nova sehe Serkans Mama sehr ähnlich. "Letztens war auch ein RTL-Team bei uns und dann haben die auch gesagt, die Kleine sieht der Oma schon sehr ähnlich", scherzte der 30-Jährige.

Dass Serkan und Samira eine sehr lockere und lustige Art in ihrer Beziehung haben, ist kein Geheimnis mehr. Bei der Fragerunde verriet er nämlich auch, dass die beiden sogar voreinander pupsen. "Wir haben das so in unserem Vertrag drinstehen – auch, dass Nase zuhalten verboten ist, wenn es passiert", teilte er seinen Fans mit.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfls Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz im Februar 2023

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz nach einem Streit im Oktober 2022

