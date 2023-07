Trotz Ehekrise: Prinz Harry und Meghan sind auf Haussuche

Die beiden haben offenbar mit keinerlei Problemen zu kämpfen! In den vergangenen Wochen sorgten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) immer wieder für Schlagzeilen: Die Royals sollen Eheprobleme haben und unter finanziellen Schwierigkeiten leiden. Das lächeln die beiden allerdings stets weg. Derzeit sollen sie sogar große Pläne haben: Harry und Meghan sind scheinbar gerade auf der Suche nach einem neuen Haus!

Das berichtet jetzt ein Insider gegenüber express.com.au. Demnach haben sich die royalen Aussteiger verschiedene Häuser in Malibu und Umgebung angeschaut. "Sie haben die Gegend ein paar Mal heimlich besucht und waren unterwegs, um zu sehen, was es dort gibt. Und Meghan kennt Teile der Region aus ihrer Kindheit", erklärt der Informant. Die Suits-Schauspielerin habe außerdem ein paar Freunde dort – und auch die Nähe zu Beverly Hills sei gut für das Paar für zukünftige Projekte.

Bislang ist aber unbekannt, ob Harry und Meghan ihr Haus in Montecito verkaufen wollen oder einfach ein weiteres erwerben wollen. Allerdings sollen die beiden auch an die Zukunft denken, denn ihre Kinder Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) werden eines Tages zur Schule gehen. "Heimunterricht mag für viele Gutverdiener im Bundesstaat die Norm sein, aber die Schulen in Malibu sind bei prominenten Eltern beliebt. In Malibu gibt es jede Menge Starkinder, die die normale Schule genießen", führt die Quelle aus.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, Dezember 2022

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

