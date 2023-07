Wie süß! Hier kuschelt Rod Stewart mit seinen Enkelsöhnen

Ein ganz schön stolzer Opa! Rod Stewarts (78) Familie hat seit Mai dieses Jahres gleich zwei neue Familienmitglieder: Am 9. hatte die Tochter des Musikers, Ruby Stewart (36), ihr erstes Kind, Otis, zur Welt gebracht. Nur wenige Tage später kam dann der Nachwuchs seines Sohnes Liam (28) zur Welt, der Louie heißt. Rod ist aktuell zwar noch auf seiner großen Welttournee – doch seinen Opapflichten kommt er offenbar trotzdem wunderbar nach!

In seiner Instagram-Story lässt der 78-Jährige seine Fans nun an einem zuckersüßen Moment mit seinen Enkelkids teilhaben. Auf einem Schnappschuss hat der "I am Sailing"-Interpreten beide Babys auf seinem Schoß und kuschelt liebevoll mit ihnen. "Louie auf der rechten Seite, Otis auf der linken Seite, Großvater in der Mitte", witzelt Rod unter dem niedlichen Foto.

Rod scheint offenbar total vernarrt in seine beiden jüngsten Enkel zu sein und die gemeinsame Zeit mit ihnen sehr zu genießen. Doch sich komplett auf seine Familie zu konzentrieren und seine Musikkarriere an den Nagel zu hängen, kommt für ihn wohl trotzdem nicht infrage. "Ich werde niemals in Rente gehen", stellte er vor wenigen Tagen im Netz klar.

