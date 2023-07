Denise Merten gönnt Pia Tillmann Sommerhaus-Sieg am meisten

Denise Merten (33) hat eine klare Favoritin! Schon bald beginnt die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars, in der acht prominente Paare um den Sieg der Sendung buhlen. Unter anderem TV-Sternchen wie Walentina Doronina (23), Aleksandar Petrovic (32) und Pia Tillmann (35) sind Teil des diesjährigen Casts. Auch Denise nahm bereits an der Realityshow teil. Jetzt verrät sie gegenüber Promiflash, wem sie dieses Jahr die Daumen drückt.

"Ich hoffe, dass Pia Tillmann weit kommt. Weil ich glaube, Zico Banach (32) heißt ja ihr neuer Freund, und die beiden in Kombination sind ein cooles Paar", plaudert die Influencerin im Interview mit Promiflash aus. Außerdem ist sich Denise sicher: "Ich glaube, die sind spielerisch ganz stark und ecken auch nicht mit so vielen an."

Die Dreharbeiten für die Sendung scheinen Pia jedoch ordentlich zugesetzt zu haben. Erst kürzlich meldete sich die Köln 50667-Darstellerin in ihrer Instagram-Story und sprach über die herausfordernde Zeit: "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so viel geweint habe." Besonders schwer sei es gewesen, ihren Sohn nicht sehen zu können.

Instagram / denise_merten Denise Merten, Influencerin

RTL Pia Tillmann und Zico Banach

Instagram / piatillmann Henry und Pia Tillmann, Dezember 2022

Denkt ihr, dass Pia und Zico gute Chancen haben zu gewinnen? Ja, auf jeden Fall. Nein, das denke ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



