"Viel geweint": Pia Tillmann braucht Auszeit nach Sommerhaus

Es werden viele Tränen fließen! In den vergangenen Wochen standen die Dreharbeiten zu Das Sommerhaus der Stars an. In diesem Jahr sind Stars wie Claudia Obert (61) und ihr Max Suhr (24) dabei, doch auch Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu sind mit von der Partie. Für die ehemalige Köln 50667-Darstellerin Pia Tillmann (35) scheint die Zeit in Bocholt nicht so schön gewesen zu sein, denn: Sie braucht nach dem Dreh erst mal eine Auszeit!

"Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so viel geweint habe", beginnt sie ihre Instagram-Story. "Also bei Ausstrahlung: Ich bin die mit dem Taschentuch", schreibt sie zu dem Video. Jetzt seien sie und Zico mit Pias Sohn Henry "ein paar Tage abgehauen, um die Akkus wieder aufzuladen." Besonders die Gedanken und Gefühle, die in ihr aufgekommen seien, hätten sie fertiggemacht.

Am meisten habe sie aber damit zu kämpfen gehabt, ihren Sohn drei Wochen nicht zu sehen. "Ich wusste, dass er in guten Händen ist, sonst hätte ich das auch gar nicht gemacht. Er war bei seinem Vater", erklärt Pia. Sie habe aber noch nie so lange am Stück nichts von dem Fünfjährigen gehört. "Selbst wenn er bei Steffen ist, telefonieren wir regelmäßig", gibt Pia preis. "Und dann musst du Sachen machen, die komplett gegen deine Natur gehen und das ist hart", macht sie deutlich. Die Fans könnten sich auf eine spannende und unterhaltsame Staffel freuen, "mit einigen Dingen, die eskaliert sind."

Anzeige

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann

Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / piatillmann Henry und Pia Tillmann, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de