Denise und Henning Merten haben kaum Zeit für Zweisamkeit

In Denise (33) und Hennig Mertens (33) Beziehung hat sich über die Jahre etwas verändert! Im Juni 2019 hatten die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star überraschend bekannt gegeben, dass sie ein Paar sind. Rund zwei Jahre später folgte dann die Traumhochzeit der beiden. Noch immer sind die TV-Bekanntheiten total verliebt – dennoch hat sich im Laufe der Zeit etwas verändert: Im Promiflash-Interview verrät Denise, dass sie und Henning kaum noch Zweisamkeit genießen können!

"Also unsere Zweisamkeit kommt extrem zu kurz, muss man ehrlich so sagen", plaudert die 33-Jährige offen gegenüber Promiflash beim Mates-Dates-Event in Berlin aus. Zu Beginn ihrer Beziehung sei das aber anders gewesen. "Ich weiß nicht, wie man das am Anfang macht, weil wenn man sich kennenlernt, dann geht das ja auch irgendwie. Dann hat man auch sehr viel Zweisamkeit", erzählt Denise. Doch als berufstätige Eltern bleibe für schöne Stunden zu zweit mittlerweile keine Zeit mehr. "Jeder von uns hat wirklich auch wahnsinnig viel beruflich zu tun. Da ist es schon schwer manchmal zu sagen: 'Ok, heute mal nur wir beide'", erklärt die Influencerin.

Trotz fehlender Zweisamkeit schließe das Paar ein gemeinsames Kind dennoch nicht aus. Vergangenes Jahr verriet Denise im Gespräch mit Promiflash, dass sie sich durchaus weiteren Nachwuchs wünschen. "Wir sagen immer, es ist das, was uns noch viel, viel stärker miteinander verbinden würde", äußerte sie. Druck machen sie und Henning sich bei der Kinderplanung aber nicht. "Wenn es passiert, dann passiert es", erklärte der TV-Star damals.

Instagram / denise_merten Henning und Denise Merten, Juli 2023

Instagram / denise_merten Henning und Denise Merten, 2022

Instagram / denise_merten Henning und Denise Merten, März 2022

