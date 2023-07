Denkmal für Queen Elizabeth II. (†) soll in Planung sein!

Queen Elizabeth II. (✝96) wird eine besondere Ehre zuteil! Im Laufe ihrer 70-jährigen Regentschaft hat das britische Staatsoberhaupt die Herzen der Bürger erobert. Dementsprechend groß war die Trauer, als die Königin im September vergangenen Jahres im Alter von 96 Jahren verstarb. Die Vorgänger der Königin waren nach ihrem Tod allesamt mit einem Mahnmal geehrt worden, doch bisher wurde Queen Elizabeth noch kein Denkmal errichtet. Das soll sich bald offenbar ändern!

Laut The Telegraph wird aktuell ein Komitee zusammengestellt, welches ein Denkmal zu Ehren der verstorbenen Monarchin umsetzen solle. Arbeiter der Royals und die Regierung arbeiten wohl schon einige Zeit "Hand in Hand" daran, das Mahnmal-Projekt ins Laufen zu bringen. Die Mitglieder des Komitees sowie weitere Details sollen noch vor dem Todestag Queen Elizabeths am 8. September bekannt gegeben werden.

Nach ihrem Tod wurde die Queen mit einigen Gesten geehrt. So wurden beispielsweise zahlreiche Bäume in ganz Großbritannien gepflanzt und eine Weihnachtsbriefmarken-Kollektion herausgebracht. Außerdem wurde für sie ein Kreuz auf dem Kriegsfriedhof errichtet, auf dem "In Erinnerung an Ihre Majestät Königin Elizabeth II. 1926 - 2022" zu lesen ist.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II., Mai 2011

The Royal Family Queen Elizabeth II.

Getty Images Kreuz zu Ehren von Queen Elizabeth II.

