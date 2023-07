Diss von Thomas Anders: Jetzt schießt Dieter Bohlen zurück!

Das will Dieter Bohlen (69) wohl nicht auf sich sitzen lassen! Mit Modern Talking waren der Poptitan und sein Bandkollege Thomas Anders (60) in den 80er- und 90er-Jahren weltweit berühmt geworden. Doch seit ihrer Trennung im Jahre 2003 herrscht zwischen den beiden Musikern dicke Luft. Auch nach zwanzig Jahren haben die beiden ihr Kriegsbeil noch nicht begraben: Kürzlich behauptete Thomas, den DSDS-Juror noch nie singen gehört zu haben – und jetzt feuert Dieter ordentlich zurück!

"Er [Thomas] sagt, ich hätte nie in seinem Studio einen Modern-Talking-Song gesungen. Das stimmt – er hätte nämlich gar kein Studio. Wie soll ich da singen, wenn er kein Studio hat?", stichelt der 69-Jährige via Instagram. Sie hätten damals bei anderen Produzenten aufgenommen, da habe Dieter auch gesungen – im Gegensatz zu Thomas: "Er hat nie auch nur bei einem Song in einem hohen Refrain mitgesungen." Zwar würde sein Ex-Kollege immer behaupten, er würde die hohen Töne singen, "aber er kann das gar nicht."

Einige der Fans des Musikers können sein Statement offenbar nicht nachvollziehen. "Die Frage ist, wer es dann gesungen hat, du hast selber schon einmal gesagt, dass du nie wirklich für den Gesangspart verantwortlich warst", merkt ein User an. Darauf hat Dieter aber eine Antwort: "Blödsinn. Ich hab das zusammen mit einem Chor gesungen [...] und wer da was gesungen hat, können nur zwei Leute sagen: Luis Rodriguez [Produzent] und ich und alle anderen spinnen."

Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Dieter Bohlen, August 2022

Anzeige

ActionPress Thomas Anders und Dieter Bohlen, 1998

Anzeige

Getty Images Thomas Anders im März 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de