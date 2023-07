"Fette Platzwunde": Fiona Erdmanns Tochter musste in Klinik

Ein Schockmoment für Fiona Erdmann. Mit ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel im Jahr 2007 erlangt die Beauty Bekanntheit. Seither hat sich viel in ihrem Leben verändert. Neben ihrer Karriere als Model ist sie außerdem stolze Zweifachmama. Mit Söhnchen Leo hatte sie 2020 erstmals Nachwuchs bekommen – Anfang vergangenen Jahres erblickte dann Spross Neyla May das Licht der Welt. Jetzt versetzt sie ihre Community jedoch in Alarmbereitschaft: Fionas (34) Tochter musste ins Krankenhaus!

Sichtlich erschöpft meldet sich die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story: "Ich habe den Abend im Krankenhaus verbracht. [...] Neyla ist auf dem Boden ausgerutscht und hingefallen – auf einmal sehe ich, dass das ganze Kinn aufgeplatzt ist. So eine fette Platzwunde." Daraufhin sei sie mit der Kleinen direkt in ein Krankenhaus gefahren, wo es dann glücklicherweise Entwarnung gab. "Die Wunde wurde geklebt und ihr geht es so weit gut", berichtet sie weiter. "Es soll ja auch nicht langweilig werden bei uns", scherzt Fiona.

Erst im Mai hatte das Model den ersten Geburtstag ihres Schützlings gefeiert. Zu diesem Anlass hatte sie Neyla einen zuckersüßen Instagram-Post gewidmet: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Prinzessin. Ein Jahr bist du heute und du bist so ein wundervolles, kluges, süßes, liebevolles, starkes, schönes Mädchen."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Tochter Neyla

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im August 2022

