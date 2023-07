Julian Claßen zeigt seine Muckis und isst verschwitzt Chips

Julian Claßen (30) zeigt mal wieder, was er hat! Der Influencer teilt nun schon seit vielen Jahren sein Leben in den sozialen Medien. Zunächst an der Seite seiner ehemaligen Partnerin, der YouTuberin Bibi Claßen (30) und nun gemeinsam mit seiner neuen Flamme Tanja Makarić (26). Doch nicht bloß sein luxuriöser Lifestyle schafft es in die sozialen Medien, sondern auch hin und wieder seine stählernen Muskeln! Julian zeigt sich nun wieder einmal verschwitzt nach einem harten Training!

Auf Instagram beglückt der Internetstar seine Follower mal wieder mit neuem Content. In einer aktuellen Bilderstrecke sitzt er auf der Anrichte in seiner Küche und hat offenbar ein ziemlich hartes Training hinter sich! Mit Schweiß übersät präsentiert Julian seinen immer dicker werdenden Bizeps. Doch will er seinen Fortschritt etwa zunichtemachen? Auf den Schnappschüssen gönnt sich der 30-Jährige zudem eine Packung Chips!

Obwohl es zunächst so schien, als gäbe es eine Krise im Liebesparadies von Julian und Tanja, so ist davon nun nichts mehr zu spüren! "Dein Lächeln. Ich liebe dich", kommentierte der Zweifachpapa einen Beitrag der Influencerin schwärmend.

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen im April 2023

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

Anzeige

Getty Images Tanja Makarić und Julian Claßen auf der Premiere von "Barbie"

Anzeige

Wie findet ihr Julians neuen Beitrag? Super! Ich finde ihn nicht so spannend... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de