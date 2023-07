Kurz vor Heirantsantrag: Molly-Mae Hague ahnte nichts davon

Vor seinem Antrag war Tommy Fury ganz entspannt. Molly-Mae Hague (24) und ihr Partner gehen seit über vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit Januar dieses Jahres sind die beiden Social-Media-Stars sogar Eltern einer Tochter. Vor einigen Tagen verkünden der Profiboxer und die Influencerin tolle Neuigkeiten: Sie haben sich endlich verlobt. Kurz zuvor schien Molly-Mae noch nichts von Toms Idee zu ahnen.

Auf den Bildern, die nur wenige Stunden vor der überraschenden Verlobung am Sonntag aufgenommen wurden, genoss Molly-Mae einen Tag wie jeden anderen. Der Love Island-Star sah in seinem schwarzen Badeanzug unglaublich aus, als er sich mit seinem Partner am Pool auf Ibiza entspannte. Die Mutter einer Tochter sah ganz verliebt aus, als sie sich zu ihm beugte, um ihm einen Kuss zu geben – zeigen die Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen. Auch Tommy schien gute Laune zu haben, als er zur Abkühlung in den Pool sprang.

Die Liebes-News verkündet die 24-Jährige mit einem rührenden Video auf Instagram, das den Heiratsantrag ihres Liebsten zeigt. Der Sportler stellte ihr die Frage aller Fragen im Urlaub: Auf dem Clip ist zu sehen, wie er auf einer mit zahlreichen Rosen geschmückten Klippe am Meer steht. Dabei hält er seine Tochter Bambi auf dem Arm, die er Molly-Mae reicht, bevor er schließlich vor ihr auf die Knie geht. Die Beauty strahlt über beide Ohren als sie ihm antwortet.

Anzeige

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Molly-Mae Hague, TV-Star

Anzeige

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de