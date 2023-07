Nach Therapie: Clean werden war für Cara Delevingne hart

Cara Delevingne (30) kämpft immer noch! Das Model hatte seiner Familie und seinen Freunden im vergangenen Jahr einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Die Beauty war von Paparazzi gefilmt worden, wie sie verwirrt am Flughafen umhergestolpert war. Als die Britin diese Aufnahmen gesehen hatte, begab sie sich in eine Therapie – und das mit Erfolg. Doch clean zu werden, war nicht leicht für sie, wie Cara jetzt preisgibt.

Im Interview mit Elle UK verrät die Laufstegschönheit, dass es wirklich nicht einfach sei, nüchtern zu werden. Dennoch habe es in ihrer Therapie nie Momente gegeben, in denen sie gedacht habe: "Das ist es nicht wert." Seit sie clean ist, fühle sie sich stabiler und ruhiger, aber dennoch sei es hart. Mit dem Resultat aus ihrer Therapie ist sie sehr zufrieden, wie Cara erklärt: "Ich war sehr ängstlich. Jetzt fühle ich mich frei davon." Sie habe das Gefühl gehabt, dass sie viel vor Leuten versteckt habe, die zu ihr aufschauen, doch jetzt sei die Last von ihren Schultern genommen worden.

Seit ihrer Therapie hat sich Caras Leben um 180 Grad gewendet: Wie The Sun im April berichtete, habe die Schauspielerin die Privatjets und Cocktail-Partys gegen ihre eigene Umweltschule namens "Earthed" eingetauscht. Das Projekt sei eine Herzensangelegenheit der Suicide Squad-Darstellerin. So wolle sie Umweltschutz für andere greifbarer machen und andere Menschen dazu ermutigen, nachhaltiger zu leben.

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne, Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne, Oscars 2023

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne, Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de