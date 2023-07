Prinz Harry und Meghan haben unterschiedliche Zukunftspläne

Werden sich Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) etwa nicht einig? Seit 2018 sind die einstige Schauspielerin und der Sohn von König Charles III. (74) nun schon miteinander verheiratet. Mittlerweile leben sie in den USA und sind Eltern zweier Kinder. Die Gerüchte, dass das Ehepaar vor einer Scheidung steht, wurden mittlerweile widerlegt. Doch Harry und Meghan haben dennoch unterschiedliche Vorstellungen von ihrer Zukunft!

"Sie möchte in Hollywood durchstarten und möchte nicht dieselbe Richtung einschlagen, in die Harry gehen will", plaudert die Journalistin Kinsey Schofield gegenüber GB News aus. Während die Suits-Darstellerin ihr Augenmerk also auf größere Möglichkeiten in der Filmhauptstadt lege, soll der Prinz mit seinem Leben in Los Angeles zu kämpfen haben. Die Reporterin klärt auf: "In dieser Lawine von Gerüchten... Was sie damit sagen, ist, dass sie aktuell Zeit getrennt verbringen. [...] Harry mag das Chaos von Los Angeles nicht."

Um ihre Pläne in die Tat umzusetzen, soll Meghan sogar in die Nähe von Hollywood ziehen wollen. "Der Umzug ist seit dem Frühling immer wieder ein Thema. Meghan fühlt sich zu weitab vom Schuss und zu abgeschnitten. Hier im Palast ist niemand überrascht. Meghan ist ambitioniert und sie möchte eine Hollywood-Karriere. Das funktioniert besser, wenn man mittendrin ist", verriet ein Palast-Insider im Interview mit Bild.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

Getty Images Prinz Harry um Juni 2023

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

