Schenkt Kim Kardashian Victoria Beckham "falsches" Lächeln?

Ist ihre Freundschaft mehr Schein als Sein? Um Fußballstar Lionel Messi (36) bei seinem ersten Einsatz für Inter Miami zu unterstützen, waren auch Kim Kardashian (42) und Victoria Beckham (49) mit von der Partie. Dass der Keeping up with the Kardashians-Star bei dem Treffen sichtlich angespannt gewirkt haben soll, überrascht. Schließlich sind die TV-Bekanntheit und das ehemalige Spice Girl langjährige Freundinnen. Machen Victoria und Kim also nur gute Miene zum bösen Spiel?

Bilder im Netz zeigen die beiden Frauen Seite an Seite posierend. Wie eine Körpersprache-Expertin jedoch gegenüber Mirror berichtet, wirkt die Skims-Gründerin auf den Schnappschüssen unbeholfen. "Kim scheint hier ihr starres Selfie-Gesicht aufzusetzen und eine ziemlich steife Körperhaltung einzunehmen, die auf Unwohlsein schließen lässt", meint diese zu erkennen. Zudem setze sie ein "falsches" Lächeln auf. "Ihr Gesichtsausdruck, der kein Fältchen aufweist, um damit letztlich ein echtes Lächeln zu suggerieren, ist auf zwei verschiedenen Fotos ähnlich konzentriert", erklärt die Expertin.

Ob Kim und Victoria sich doch weniger gut verstehen als sie es selbst nach außen hin präsentieren, bleibt ungewiss. Die Expertin liefert eine letzte Vermutung hierfür: "Vielleicht ist Kim nicht für die typische Körpersprache von Fußballfans zu haben, die eine starke Betonung auf Entspannung und Kameradschaft [...] erfordert."

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / victoriabeckham Kim Kardashian mit David, Victoria und Harper Beckham im Juli 2023

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

