Kim Kardashian und Co.: Starauflauf bei Messis Fußball-Debüt

Starauflauf beim Fußballdebüt von Lionel Messi (36) in den USA! Bis Ende Juni sollte der Vertrag des Fußballprofis bei Paris Saint-Germain gelten. Wie es danach für Lionel weitergehen sollte, war lange Zeit nicht klar. Doch vor wenigen Wochen gibt der gebürtige Argentinier offiziell bekannt: Er spielt ab Juli für Inter Miami. Nun stand der Sportler erstmals wieder auf dem Feld. Für sein erstes Spiel in der neuen Mannschaft ließen es sich Kim Kardashian (42) und Co. nicht nehmen, Lionel zu unterstützen!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die langjährige Freundin der 42-Jährigen, Victoria Beckham (49), einige Aufnahmen des besonderen Tags: Zusammen mit David Beckham (48), mit den gemeinsamen Kindern Cruz (18) und Harper (12) oder auch mit Serena Williams (41) posieren die beiden Frauen auf dem Spielfeld. "Freunde unterstützen in Miami", schreibt die Modedesignerin zu den Aufnahmen und vertagt zudem alle Anwesenden.

"[Ich hatte] so viel Spaß", kommentiert daraufhin Kim. Bei den Fans kommt der Post allerdings weniger gut an. "Ich wusste nicht, dass sie Fußball mag und dass sie Messi-Fan ist... Hat sie ihn in Barcelona besucht?" oder "Kim schaut verwirrt und fragt sich, warum sie dort ist", sind nur einige der kritischen Stimmen.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Kim Kardashian mit David, Victoria und Harper Beckham im Juli 2023

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Serena Williams mit Victoria und David Beckham im Juli 2023

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Kim Kardashian und Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de