Cringe? Pedro und Bachelorette Jenni empfinden Date anders

Ob das ein Match ist? Derzeit ist Jennifer Saro bei Die Bachelorette auf der Suche nach der großen Liebe. Zahlreiche Männer buhlen um das Herz der Influencerin und haben das große Glück, sie in der Kuppelshow näher kennenzulernen. Nachdem etwa Jesaia oder Fynn Lukas Kunz (26) schon Einzeldates ergatterten, ist nun Pedro Gomes (31) dran. Doch das gemeinsame Date sehen die beiden offenbar unterschiedlich!

In der neuen Folge von "Die Bachelorette" entführt Jennifer den Hamburger auf einen Helikopterflug. Dabei läuft es blendend: "Wir haben eigentlich nur gequatscht und ich glaube, ich habe nicht mal eine Minute nur still aus dem Fenster geguckt", stellt Jenni begeistert fest. Doch als die zwei danach am Strand verweilen, empfindet jeder dieses Date offenbar ganz anders! "Das war alles nicht so ganz flüssig. Das Gespräch war mir ein bisschen zu anstrengend", gibt Jennifer zu, während Pedro schwärmt: "Ich finde das sehr schön mit dir. Ich finde die Gespräche sehr gut. Gefällt mir!"

Pedro kommt aus dem Schwärmen kaum noch heraus, doch Jennifer verlässt das Einzeldate später mit gemischten Gefühlen. "Irgendwie habe ich das ein bisschen anders aufgenommen als er. Ich finde es schön, dass ich ihm Sicherheit geben kann, dass er sich wohlfühlt mit mir. Aber ich wiederum hatte nicht so das Gefühl", gibt sie im Einzelinterview ehrlich zu und betont: "Also, aktuell ist keine Anziehung da, aber Pedro ist in meinen Augen ein sehr guter Mensch und ein Herzensmensch und noch habe ich das nicht aufgegeben!"

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Die Bachelorette, RTL Pedro und Jennifer beim Einzeldate im Helikopter

RTL / Markus Hertrich Pedro, Bachelorette-Kandidat 2023

