Cristiano Ronaldo verklagte Zeitung und will nun investieren

Cristiano Ronaldo (38) hat wohl große Pläne in seinem Geburtsland. Der Star-Fußballer wechselte vor einigen Monaten in den Wüstenstaat Saudi-Arabien. Dort kickt er mittlerweile für den Verein Al-Nassr. Mit seiner Heimat Portugal ist er dennoch immer verbunden. Sogar einen zweiten Wohnsitz baut sich der Kicker dort momentan – zum Ärger der Nachbarn. Nun will Cristiano in Portugal wohl noch etwas anderes kaufen.

Der Kicker soll Interesse an dem Einstieg bei einer Tageszeitung bekunden. "Correio da Manhã" ist die auflagenstärkste Tageszeitung des Landes. Das Blatt gehört zum Medienunternehmen "Cofina Media" – und dort will Cristiano wohl als Investor einsteigen. Wie El País berichtet, ist Cristiano neben neun weiteren Investoren Teil des Unternehmens Expressão Livre, das bereits ein Kaufangebot für die Firma der Zeitung abgegeben hat. Der Wert des portugiesischen Medienunternehmens wird auf 70 Millionen Euro geschätzt.

Eine Sache ist allerdings sehr skurril: Die portugiesische Tageszeitung ist jene, die er in der Vergangenheit selbst am häufigsten verklagt hatte. Das Blatt hatte nämlich bereits des Öfteren Cristianos Privatleben thematisiert. Außerdem hatte der Fußballstar mehrere Klagen wegen Unwahrheiten gegen "Correio da Manhã" eingereicht.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Juli 2023

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballstar

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

