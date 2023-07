Gigi Hadid wurde zum ersten Mal seit Verhaftung gesichtet!

Sie hat sich wohl von dem Schock erholt! Gigi Hadid (28) war in der vergangenen Woche mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das Supermodel war mit einem Privatjet auf den Kaimaninseln gelandet, wo sie vom Zoll kontrolliert worden war – und die Beamten waren fündig geworden: Die Blondine hatte Marihuana dabei. Daraufhin war sie kurzzeitig verhaftet worden. Nun wurde Gigi zum ersten Mal gesichtet!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die junge Mutter beim Verlassen des Flughafens in New York City. In einer zerrissenen, lockeren Jeans und einem beigefarbenen Oberteil spazierte sie über die Straße. Dazu kombinierte sie rote Sneaker und eine blau-weiß karierte Tasche. Ihren Look rundete Gigi mit einer Retro-Sonnenbrille und einer bunten Kette ab.

Nach ihrer Verhaftung wurde Gigi allerdings ziemlich schnell wieder freigelassen und durfte ihren Urlaub genießen. Daran ließ der Victoria's Secret-Engel seine Fans bei Instagram ebenfalls teilhaben: In einem gelben Bikini posierte die Schönheit auf einem Outdoor-Sofa und sah dabei ziemlich entspannt aus.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Februar 2023

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Freundin, Juli 2023 auf den Kaimaninseln

