Jennifer Lopez tanzt an ihrem Geburtstag auf den Tischen!

Jennifer Lopez (54) ist wohl ganz schön in Partylaune! Die Musikerin hatte gestern einen ganz besonderen Anlass zu feiern: Sie wurde 54 Jahre alt. Deswegen ließen sich die "On The Floor"-Interpretin und ihr Mann Ben Affleck (50) nicht lumpen und schmissen eine kleine Sause in ihrer Villa. Mit den zahlreichen Gästen kam das Geburtstagskind anscheinend ordentlich in Stimmung, denn: J.Lo tanzte sogar auf dem Tisch!

Davon teilt sie jetzt einen Schnappschuss bei Instagram: Während ihre Gäste ihr zujubeln, steht die Schauspielerin auf dem feierlich gedeckten Tisch und wirft die Arme freudig in die Luft. "Geburtstagsstimmung – den ganzen Monat!", schreibt sie zu dem Foto. Dazu teilt J.Lo noch einige weitere Einblicke: Zu ihrem Ehrentag schmiss sie sich in ein locker fallendes und mit silbern funkelnden Steinchen besetztes Kleid. Dazu kombinierte sie silberne Ringe, Armbänder und Ohrringe. Ihre Haare waren zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden.

Auch ihre prominenten Freunde gratulieren der "The Mother"-Darstellerin zum Geburtstag. Ihre Freundin und Kollegin Salma Hayek (56) teilte ein Throwback-Foto auf Social Media, das die beiden gemeinsam mit J.Los Ben zeigt. Darauf lächeln die drei an der Seite weiterer Stars zufrieden in die Kamera.

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez an ihrem 54. Geburtstag

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de