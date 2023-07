"Kämpfe weiter": Ozzy Osbourne hatte noch eine Operation

Ozzy Osbourne (74) ist noch immer nicht ganz fit. Der Rocker hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Unter anderem leidet er unter Parkinson und erlitt 2020 einen Unfall mit einem Quad. Deswegen hat der "Black Sabbath"-Star noch immer Schmerzen und musste auch seine Tournee absagen. Jetzt berichtet Ozzy, dass er wieder eine OP hatte.

In seiner Show "Ozzy Speaks SiriusXM" plaudert der Musiker über seine derzeitige Gesundheitslage. "Ich kämpfe weiter, zum Beispiel habe ich letzten Montag einen Filter entfernen lassen", erzählt Ozzy. Dieser Filter wurde ihm eingesetzt, nachdem er Blutgerinnsel hatte. "Die Blutgerinnsel haben mich völlig verstopft. Es ist eine Enttäuschung nach der anderen. Ich will das jetzt einfach alles hinter mich bringen, damit ich mit meinem Leben weitermachen kann", betont er außerdem.

Trost findet der Mann von Sharon Osbourne (70) in seiner Musik. "Ich fühle mich wie ein einbeiniger Mann in einem Arschtritt-Wettbewerb. Das Einzige, was mich am Laufen hält, ist, Platten zu machen", gibt Ozzy in der Show weiter zu. Er tue derzeit sein Bestes, schnellstmöglich wieder fit zu werden.

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles

Anzeige

MEGA Ozzy Osbourne im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne bei den Grammys 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de