Kerry Katona lernte erst mit 20 Jahren lesen und schreiben

Kerry Katona (42) war lange Zeit auf Unterstützung angewiesen. Und das, obwohl die Britin ein wahres Allround-Talent ist. 1997 wurde die Sängerin als Mitglied der Girlband Atomic Kitten bekannt, wenig später war sie in verschiedenen Reality-TV-Formaten zu sehen. Inzwischen verdient Kerry nicht nur zusätzlich Geld mit heißen Schnappschüssen auf der Erotikplattform OnlyFans, sondern hat auch ganze sechs Bücher geschrieben. Kaum zu glauben also, dass Kerry viele Jahre weder lesen noch schreiben konnte.

"Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal [...] nach Irland zog, war ich schwanger und konnte weder lesen noch schreiben. Ich war Legasthenikerin", verrät die 42-Jährige in der Talkshow Ireland AM. Davon habe sich Kerry jedoch nicht aufhalten lassen: "Ich habe einen Kurs besucht und mir selbst beigebracht, richtig zu lesen und zu schreiben." Dennoch gab die TV-Persönlichkeit auch zu, dass es Situationen gegeben hatte, in denen sie auf die Hilfe anderer angewiesen war.

Trotz ihrer anfänglichen Probleme ist Kerry inzwischen mega-erfolgreich. Und das nicht nur durch ihre Fernsehauftritte und Bücher: Denn seit Kurzem ist die Blondine auch bei OnlyFans zu sehen. "Ich komme aus einer Pflegefamilie, bin auf acht Schulen gegangen, [...] war in einer Girlband, wurde Millionärin, ging bankrott, verlor alles und [...] wurde wieder Millionärin. Wer macht das schon?", erklärte Kerry gegenüber The Sun.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Atomic-Kitten-Star

Getty Images Kerry Katona im Mai 2018 in Gloucester

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

