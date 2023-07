Nach Jannik-Drama: Ist Yeliz Koc bereit für eine neue Liebe?

Wie sieht es bei Yeliz Koc (29) und der Liebe aus? Bei der neuen Datingshow Make Love, Fake Love lernte die Content Creatorin Jannik Kontalis kennen und lieben. Danach gingen die beiden als Paar durchs Leben. Doch was danach folgte, war ein regelrechtes Liebesdrama im Netz: Nach einem Streit und Fremdgehgerüchten trennten sich die beiden – und fanden wieder zueinander. Doch nur kurz darauf folgte dann schließlich die endgültige Trennung. Wie steht Yeliz nach der On-off-Beziehung jetzt zu einer neuen Liebe?

Das wollen die Fans während eines Q&As auf Instagram wissen. Die 29-Jährige macht ihren Followern dabei deutlich, dass sie sich aktuell viel Zeit lassen wolle: "Also wenn ich eine Beziehung eingehe, dann muss da wirklich alles zu 1000 Prozent passen – von beiden Seiten aus!"

Wenn sie Mr. Right dann gefunden hat, hat die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin auch schon genaue Vorstellungen für sich und ihren zukünftigen Liebsten. Auf die Frage, ob Yeliz mal heiraten möchte, antwortet diese humorvoll: "Ja, ich würde sehr gerne. Mal schauen, was die nächsten 20 Jahre noch so passiert."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc am Set von "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de