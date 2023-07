Olly Murs ist bei seiner Hochzeit in Tränen ausgebrochen

So glücklich war Olly Murs (39) bei seiner Hochzeit! Der Sänger geht schon seit 2020 mit seiner Partnerin Amelia Tank durchs Leben. Im Sommer vergangenen Jahres war er dann vor ihr auf die Knie gegangen und sie verlobten sich! Vor rund einer Woche gaben sich der "Heart Skips A Beat"-Interpret und die Bodybuilderin dann das Jawort. Und die Hochzeit war vor allem für Olly richtig emotional.

Im Interview mit Hello! schwärmt der Brite nun von der romantischen Zeremonie. "Ich war jeden Moment am Rande des Weinens. Als meine Neffen zum Altar gingen, war ich weg, und als Amelia hereinkam – oh mein Gott! Meine Mutter sagte, sie hätte mich seit meinem vierten Lebensjahr nicht mehr so ​​weinen sehen!", gibt Olly zu. Diesen Moment werde der Musiker nie wieder vergessen.

Für die Hochzeit hatten Olly und Amelia keine Kosten und Mühen gespart: Sie hatten dafür extra eine Insel gemietet! Auf der abgeschiedenen Osea Island in Essex fand die Trauung mit rund 70 Gästen statt. Die Kosten für die Insel fangen bei gut 41.000 Euro pro Nacht an!

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank in Paris

Getty Images Olly Murs und Amelia Tank im Oktober 2022

Instagram / tankintraining Amelia Tank und Olly Murs, September 2021

