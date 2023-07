Ein Jahr nach Verlobung: Olly Murs hat Amelia geheiratet

Sie haben es endlich getan. Olly Murs (39) und seine Amelia Tank verlobten sich im Sommer des vergangenen Jahres: Während eines romantischen Tages am Strand ging der Musiker vor seiner Liebsten auf die Knie. Seither ist das Paar mit der Planung der Hochzeit beschäftigt – und der Sänger plauderte bereits aus, dass die Trauung im Sommer stattfinden wird. Jetzt war es endlich so weit: Olly und Amelia sind vor den Traualtar getreten.

Der Musiker heiratete seine Liebste am Sonntag in einer aufwendigen Zeremonie vor den Augen seiner Promi-Freunde. Ollys enger Freund Mark Wright (36) verkündete die große Neuigkeit und postete ein Foto des Bräutigams in seiner Instagram-Story: "Wir feiern den Hochzeitstag von Olly und Amelia. Ich liebe euch beide", schrieb der Schauspieler zu dem Schnappschuss. Im Anschluss ist ein Clip mit einem Flugzeug zusehen, das den Schriftzug "Olly & Amelia – Just Married" hinter sich herzieht. Damit ist es nun wohl offiziell: Die beiden sind Mann und Frau.

Dabei war Ollys Antrag für die Bodybuilderin eine echte Überraschung gewesen. "Sie hat nicht damit gerechnet. Sie sagt, wenn sie an diesen Tag denkt: 'Ah, ich wünschte, du hättest es mir gesagt, weil dann hätte ich einen anderen Nagellack getragen'", hatte der Sänger im Interview mit Promiflash verraten.

Instagram / tankintraining Amelia Tank bei ihrem Junggesellinnenabschied

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank in Paris

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank in Paris

