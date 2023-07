Scheidung läuft: Sofia Vergara lächelt die Schlagzeilen weg!

Sofia Vergara (51) lässt sich das Durcheinander in ihrem Privatleben nicht anmerken! Hinter der Schauspielerin liegen harte Wochen: Nach sieben Jahren Ehe hatten der Modern Family-Star und sein Ehemann Joe Manganiello (46) verkündet, dass ihre Beziehung am Ende ist. Nur wenige Tage später reichte der Hollywoodstar dann auch schon die Scheidungspapiere ein. Doch trotz dieser persönlichen Tiefschläge zeigt sich die Beauty ganz gelassen: Im Urlaub strahlt Sofia die Schlagzeilen einfach weg!

Paparazzi erwischten die gebürtige Kolumbianerin in der italienischen Stadt Nerano. Im Urlaub an der Amalfiküste genoss Sofia offenbar eine schöne Zeit mit ihren Freunden – Sorgen oder Trauer über ihre Scheidung sind ihr auf den Fotos nicht anzusehen. Im Gegenteil: Die 51-Jährige lacht in einem Restaurant und strahlte bei einem Ausflug auf einem Boot.

Auf den Bildern ist noch ein weiteres Detail zu entdecken: Sofia trägt ihren Ehering nicht. Damit machte die Mutter eines Sohnes offenbar klar, dass ihre Beziehung endgültig der Vergangenheit angehört und es keine zweite Chance gibt. Das hatte auch ein Bekannter des Ex-Paars bereits versichert: "Sie werden nicht wieder zusammenkommen!"

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im März 2023

MEGA Sofia Vergara in Nerano, Juli 2023

Instagram / sofiavergara Schauspieler Joe Manganiello und seine Frau Sofia Vergara

