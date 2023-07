Wegen Hollywood-Streik: Snoop Dogg sagt sein Konzert ab!

Erreicht der Streik nun etwa auch die Musikwelt? Vor wenigen Monaten hatten bereits zahlreiche Drehbuchautoren in Hollywood ihre Arbeit niedergelegt. Sie hatten bessere Arbeits- und Lohnbedingungen verlangt. Auch Verhandlungen der SAG-AFTRA, der Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, mit US-amerikanischen Filmstudios scheiterten, woraufhin auch zahlreiche Schauspieler in den Streik traten. Aufgrund dieses Streiks sagt Snoop Dogg (51) nun eines seiner Konzerte in Hollywood ab!

"Wir bedauern es euch mitzuteilen, dass wir aufgrund des andauernden Streiks und der Ungewissheit, wann dieser ein Ende findet, die Hollywood Bowl Show absagen müssen", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account des Rappers. "Wir stehen weiterhin in Solidarität mit unseren Brüdern und Schwestern der WGA und SAG-AFTRA in dieser schwierigen Zeit", fügt Snoop Dogg hinzu. Er hoffe, dass es bald zu einer Einigung mit einem "vernünftigen" Angebot der Studios komme.

Auch Fran Drescher (65) setzt sich als Präsidentin der SAG-AFTRA für bessere Bedingungen ein und ging selbst auf die Straße, um vor den Netflix-Büros, den Paramount-Studios sowie vor Disney zu demonstrieren. "Und so sind wir mit großer Traurigkeit an diesen Scheideweg gekommen, aber wir hatten keine andere Wahl als zu streiken", hatte sie laut Deadline zu Beginn des Streiks erklärt. Die Schauspielerin hatte wohl hinzugefügt: "Wir sind hier die Opfer. Wir werden von einem sehr gierigen Unternehmen zum Opfer gemacht."

