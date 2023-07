Bachelorette-Aus: Kinan hatte eh kein Interesse an Jennifer!

Kinan Wahbeh ist gar nicht traurig darüber! Der gebürtige Syrer nahm an der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette teil und buhlte neben 19 anderen Männern um das Herz von Jennifer Saro. Nachdem er als Nachrücker in der zweiten Folge dazugekommen war, musste er in der dritten Folge seine Sachen schon wieder packen, da die Influencerin ihm keine Rose übergab. Promiflash verrät er aber: Kinan hätte eh kein Interesse an der Bachelorette gehabt!

"Ich bin, ehrlich gesagt, froh, dass ich rausgeflogen bin. Ich habe keinerlei Gefühle oder irgendetwas, das mich auch nur ein bisschen anspricht oder mein Interesse weckt, in ihr gefunden", gibt der 26-Jährige im Interview mit Promiflash zu. Daher war Kinan auch gar nicht traurig darüber, dass er schon nach ein paar Tagen wieder gehen musste: "Ich war überhaupt nicht enttäuscht, da zwischen uns weder optisch noch charakterlich ein Interesse bestand."

Allgemein sei Jenni auch gar nicht unbedingt Kinans Typ gewesen. "Ich mag auf jeden Fall natürliche Frauen, aber optisch war sie nicht mein Typ. Obwohl ich versucht habe, mein Interesse zu wecken, hat es leider überhaupt nicht funktioniert", stellt er fest.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL / Markus Hertrich Kinan Wahbeh, Bachelorette-Kandidat 2023

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro bei "Die Bachelorette"

RTL Kinan, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

