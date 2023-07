Diese Kandidaten schickt Bachelorette Jennifer nach Hause!

Für diese beiden Jungs hat es nicht gereicht. Jennifer Saro begibt sich in diesem Jahr auf die Suche nach ihrem Traummann. Als Die Bachelorette hat sie die Qual der Wahl: 18 Single-Männer kämpfen um ihr Herz – doch trotzdem hat die Influencerin auch immer wieder Momente, in denen sie von ihren Gefühlen übermannt wird. Auch für die Männer ist es ein emotionales Auf und Ab – besonders in den Entscheidungsnächten. Und diese Boys schickt Jenny nach Hause!

Ihre letzte Rose des Abends verteilt die Content Creatorin an Gianluca Federico – das bedeutet, dass Baro Baroev (25) und Kinan Wahbeh die Show verlassen müssen. Sichtlich enttäuscht verabschieden sich die beiden von der Bachelorette, doch sie tragen es mit Fassung. "Ich wünsche dir alles Gute", verabschiedet sich der Nachzügler von Jenny. Baro tut sich augenscheinlich etwas schwerer mit seinem Exit, aber nimmt es ebenfalls hin. "Wenn das ihre Entscheidung ist, dann respektiere ich das auch, ich denke, das ist für alle Parteien das beste", stellt er klar.

Einige der anderen Jungs sind wohl auch mit der Entscheidung zufrieden. "Baro hat sich ja sozusagen selbst ins Aus geschossen. Sie ist nicht auf den Kopf gefallen, deswegen: Hat sie gut gemacht", äußert Adrian Alian (27) im Interview. Dabei bezieht er sich wohl auf den Ausraster des Ex-Kandidaten in Folge zwei.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

