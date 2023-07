Ein Jahr später: Stacey Solomon teilt süßes Hochzeitsvideo

Damit hat Stacey Solomon (33) lange gewartet. Die einstige The X-Factor-Kandidatin ist mittlerweile fünffache Mama: Aus einer vorherigen Beziehung hatte sie bereits zwei Kinder in die Partnerschaft mit Joe Swash mitgebracht. Gemeinsam mit dem Schauspieler hatte sie weitere drei Sprösslinge auf der Welt begrüßt. Doch noch vor Baby Nummer fünf gaben sich die beiden vor einem Jahr das Jawort. Und von diesem Tag teilt Stacey jetzt ein supersüßes Video!

Auf Instagram postet die Sängerin einen Ausschnitt von ihrem bewegenden Hochzeitsvideo. Darin ist ein besonders emotionaler Moment zu sehen: Das Ehegelübde von ihrem Mann. "Ehrlich gesagt kann ich nicht glauben, dass es schon ein ganzes Jahr her ist", schreibt die Beauty zu ihrem Beitrag und gibt zu: "Wir waren bis spät in der Nacht auf und haben uns zum ersten Mal unser Hochzeitsvideo angesehen." Joes Ansprache sei ihr Lieblingsteil, neben der Rede von ihren ältesten Söhnen. "Es war sogar noch magischer als ich es in Erinnerung hatte", schwärmt die fünffache Mama.

Um ihre Liebe aufrechtzuerhalten, darf Zweisamkeit natürlich nicht fehlen! Aus diesem Grund genossen Joe und Stacey auch ein romantisches Dinner zu zweit vor wenigen Monaten. "Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit haben wir zusammen zu Abend gegessen, nur wir zwei", schrieb die Musikerin zu einer Reihe von Bildern, die sie und ihren Mann vor einer traumhaften Kulisse zeigen.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash mit ihren Kindern

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihr Mann Joe Swash

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon im April 2023

