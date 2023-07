Friedensangebot? Selena Gomez gratuliert Francia im Netz!

Ob das die Wogen glättet? Sängerin Selena Gomez (31) und Schauspielerin Francia Raisa (35) verband einst eine enge Freundschaft. 2017 hatte Francia ihrer an Lupus erkrankten Freundin sogar eine Niere gespendet. Kurze Zeit später kamen jedoch Gerüchte auf, dass sich die Frauen entfremdet hätten – Selenas angeblicher Alkoholkonsum soll ihrer Organspenderin sehr missfallen haben. Anlässlich des Geburtstages der How I Met Your Father-Darstellerin macht der Popstar nun ganz offenbar ein Friedensangebot: Selena gratuliert Francia im Netz!

Auf Instagram teilt die Ex-Freundin von Justin Bieber (29) drei Fotos, die sie mit ihrer einstigen besten Freundin zeigen. Darunter schreibt Selena: "Alles Gute zum Geburtstag für diesen besonderen Menschen. Egal, wo das Leben uns hinführt, ich liebe dich." Trotz angeblicher Fehde möchte sie das Geburtstagskind offenbar wissen lassen, dass noch immer viel Zuneigung zwischen den beiden bestehe.

Erst vor wenigen Tagen hatte Selena ihren eigenen Geburtstag gefeiert. Mit Freunden hatte die brünette Beauty einen feuchtfröhlichen Partyabend verbracht. Im Netz hatte sie verkündet, keine materiellen Wünsche zu hegen, sondern anlässlich ihres Geburtstages um Spenden für einen guten Zweck zu bitten: "Die Leute fragen mich immer wieder, was ich mir zum Geburtstag wünsche, und ich sage allen das Gleiche. Bitte schenkt mir nichts, aber spendet bitte an den Rare Impact Fund."

selenagomez Selena Gomez und Francia Raisa

selenagomez Selena Gomez und Francia Raisa

selenagomez Selena Gomez an ihrem 31. Geburtstag im Juli 2023

