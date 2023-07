Kurz vor Tod: Sinéad O'Connor wollte wieder Musik machen!

Sinéad O'Connor (56) hatte große Pläne für die Zukunft. 1990 hatte sich die Sängerin mit ihrer Version von "Nothing Compares 2 U" an die Spitze der Charts katapultiert und somit weltweit an Bekanntheit erlangt. Doch in den vergangenen Jahren war es immer ruhiger um die Musikerin geworden. Vor allem der Verlust ihres Sohnes Shane hat sie offenbar komplett aus der Bahn geworfen. Nur wenige Wochen vor ihrem Tod kündigte Sinéad jedoch voller Freude an, wieder Musik machen zu wollen.

Am 9. Juli veröffentlichte die vierfache Mutter ein Video auf X, in dem sie über ihre Zukunftspläne sprach. Sinéad erzählte, dass sie nach dem Besuch einer Ballettaufführung wieder Lust bekommen habe, neue Songs zu schreiben. Sie teaserte sogar an, im kommenden Jahr ein neues Album veröffentlichen zu wollen. Zudem verriet die Musikerin, dass sie 2024 und 2025 in Irland, Großbritannien, Australien und Neuseeland Konzerte spielen wolle.

Noch im Februar 2022, nach dem Tod ihres Sohnes, hatte die Sängerin auf X verkündet, ihre Musikkarriere endgültig an den Nagel hängen zu wollen. "Ich möchte nur sagen, dass die Vermutungen, dass es dieses oder nächstes Jahr oder jemals wieder Auftritte geben wird, falsch sind", hatte sie damals mitgeteilt.

Anzeige

ActionPress Sinéad O'Connor im August 2014

Anzeige

ActionPress Sinéad O'Connor, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sinéad O'Connor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de