Johnny Depp will die Vergleichszahlung von Amber spenden!

Er möchte, dass andere davon profitieren! Der Schauspieler Johnny Depp (60) hatte im Jahr 2015 seine Kollegin Amber Heard (37) geheiratet. Die Ehe der beiden war allerdings von Missbrauchsvorwürfen und Anschuldigungen gezeichnet gewesen. Zuletzt saß sich das Ex-Paar in einem Verleumdungsprozess vor Gericht gegenüber. Dem Sieger Johnny wurde schließlich eine Vergleichssumme von fast einer Million Euro zugesichert. Nun wird bekannt: Johnny will dieses Geld für einen guten Zweck spenden!

Wie ein Insider gegenüber TMZ auspackt, will Johnny die Summe von 925 Millionen Euro auf fünf verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen, die ihm am Herzen liegen. Dabei hat er sich unter anderem für Projekte zugunsten todkranker Kinder, dem Wohnungsbau in benachteiligten Gemeinden und der Erhaltung von Ökosystemen entschieden.

Durch Gerichtsdokumente, die PageSix vorliegen, war bekannt geworden, dass Amber nicht selbst über die Mittel verfügt, um die Vergleichssumme zu übernehmen – aus diesem Grund sei ihre Versicherung für die Zahlung aufgekommen. Ursprünglich sei wohl eine deutlich höhere Summe angesetzt gewesen, ehe man sich auf den entsprechenden Betrag geeinigt hatte. Vertraute des Schauspielers hatten verraten, dass es Johnny nie um Geld, sondern nur um die Wahrheit gegangen war.

Getty Images Johnny Depp im Mai 2023

Getty Images Amber Heard verlässt das Gerichtsgebäude in Fairfax, Virginia 2022

Getty Images Johnny Depp bei den Filmfestspielen von Cannes 2023

